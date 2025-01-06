American Primrose Primula & Auricula Society
Faire un don
American Primrose Primula & Auricula Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
American Primrose Primula & Auricula Society
Acheter pour soutenir
American Primrose Primula & Auricula Society
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
American Primrose Primula & Auricula Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Seed Exchange
Provides members access to a wide variety of primula seeds through an annual exchange program.
Primroses Journal
Publishes a quarterly journal with articles and information for primula enthusiasts.
À propos
American Primrose Primula & Auricula Society
Fondée en
1956
EIN
936033081
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
3524 BOWMAN CT ALAMEDA, California 94502-7607 United States
Site web
americanprimrosesociety.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Ju********@***il.com
À propos
The American Primrose Society, founded in 1941, unites Primula enthusiasts to increase knowledge and interest in collecting, growing, breeding, and showing Primula in all forms. It serves as a clearinghouse and has members worldwide.
La mission
AMERICAN PRIMROSE PRIMULA & AURICULA SOCIETY INC brings together people in Alameda and beyond to share a passion for primroses, fostering community through learning and appreciation.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :