Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Operation Diabetes
Student pharmacists provide education and screenings to help prevent and manage diabetes in their communities.
Operation Heart
Student pharmacists promote cardiovascular health through education and screenings, addressing risk factors and promoting healthy lifestyles.
Operation Immunization
Student pharmacists work to increase immunization rates by providing vaccinations and educating the public about the importance of vaccines.
Operation Reproductive Health
Student pharmacists provide education and resources related to reproductive health, family planning, and related topics.
American Pharmacists Association Academy Of Student Pharmacists
Fondée en
1956
EIN
956095319
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
-
Adresse
1985 ZONAL AVENUE LOS ANGELES, California 90089-5305 United States
Site web
www.pharmacist.com
Téléphone
(180)-023-72742
Adresse électronique
La mission
AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION ACADEMY OF STUDENT PHARMACISTS supports and connects student pharmacists in Los Angeles, fostering growth and professional development.
