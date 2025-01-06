American Martyrs School
American Martyrs School
Programmes et services
Programme de mentorat
Pony/Kindergarten Program
Provides a rich environment for growth while following California State Standards and Common Core standards. Curriculum uses the beliefs of the Catholic faith as the foundation.
Extended Care Center (ECC)
Offers after-school care for students in Pony-8th grade, providing a safe and supervised environment until 6pm on school days.
School of Religious Education (SRE)
Provides faith formation for children in grades 1-8 in their parish setting, complementing faith formation at home.
Language Arts (Grades 7-8)
An integrated Humanities curriculum using the Workshop model, social studies, grammar, spelling, and vocabulary. Develops critical thinking and analytical skills.
American Martyrs School
Fondée en
1946
EIN
952276946
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
1701 LAUREL AVE MANHATTAN BCH, California 90266-4904 United States
Site web
www.americanmartyrsschool.org
Téléphone
(310)-545-8559
Adresse électronique
-
American Martyrs School, founded in 1946, is a Catholic parish school in Manhattan Beach, CA, committed to fostering life-long faith and celebrating the unique gifts of every person within a united Catholic community. The school focuses on academic excellence and developing an inner drive in its students.
La mission
American Martyrs School, united with our community, celebrates unique gifts and fosters life-long faith, academic excellence, and an inner drive to serve others.
