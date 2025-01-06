Légion américaine
Légion américaine
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études
Fournit une aide financière aux étudiants qui poursuivent des études supérieures.
Américanisme et gouvernement
Promouvoir le patriotisme et la responsabilité civique par le biais de divers programmes.
Les cavaliers de la Légion américaine
Un groupe de passionnés de motos qui soutient divers programmes et œuvres de bienfaisance de la Légion.
Baseball
Organise et soutient des ligues de baseball amateur pour les jeunes.
Fondée en
1946
EIN
922429927
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
8088 RECREATION RD HENRICO, Virginia 23231-7032 États-Unis
Site web
varinapost233.org
Téléphone
(804)-859-1359
Adresse électronique
-
La mission
AMERICAN LEGION à Henrico, en Virginie, rassemble les anciens combattants et les membres de la communauté, encourageant les liens et le soutien à ceux qui ont servi notre pays.
