{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Bourses d'études

Fournit une aide financière aux étudiants qui poursuivent des études supérieures.

‍

Américanisme et gouvernement

Promouvoir le patriotisme et la responsabilité civique par le biais de divers programmes.

‍

Les cavaliers de la Légion américaine

Un groupe de passionnés de motos qui soutient divers programmes et œuvres de bienfaisance de la Légion.

‍

Baseball

Organise et soutient des ligues de baseball amateur pour les jeunes.

‍