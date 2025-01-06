Légion américaine
Faire un don
Légion américaine
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Légion américaine
Acheter pour soutenir
Légion américaine
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Légion américaine
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien communautaire
Soutenir les communautés, les vétérans et leurs familles par le biais de programmes d'aide financière et de secours en cas de catastrophe.
Programmes pour la jeunesse
Inspirer le leadership, le civisme et l'excellence chez les futurs dirigeants américains.
À propos
Légion américaine
Fondée en
1949
EIN
936033731
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 277 CARLTON, Oregon 97111-0277 États-Unis
Site web
carltonamericanlegion.org
Téléphone
(503)-857-3282
Adresse électronique
À propos
Carlton American Legion Post 173, situé à Carlton, dans l'Oregon, se consacre à l'amélioration du bien-être des anciens combattants américains, de leurs familles, des militaires et de la communauté locale par le biais d'un soutien mutuel et de divers programmes. Elle se concentre sur le soutien aux vétérans et l'engagement communautaire dans la région de Yamhill/Carlton.
La mission
L'American Legion Post 173 améliore le bien-être des vétérans américains, de leurs familles, de nos militaires et de nos communautés par notre dévouement à l'entraide.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :