Légion américaine

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Soutien communautaire

Soutenir les communautés, les vétérans et leurs familles par le biais de programmes d'aide financière et de secours en cas de catastrophe.

Programmes pour la jeunesse

Inspirer le leadership, le civisme et l'excellence chez les futurs dirigeants américains.

