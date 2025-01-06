Légion américaine
Légion américaine
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Baseball de la Légion américaine
Promouvoir une compétition saine, le civisme et l'esprit sportif chez les jeunes depuis 1926.
État des garçons / Nation des garçons
Enseigne aux élèves le fonctionnement du gouvernement et de la démocratie par une expérience de première main.
Tir sportif junior
Un programme de formation à la sécurité et au tir pour les jeunes.
Concours oratoire
Développe la connaissance et l'appréciation de la Constitution américaine chez les lycéens.
À propos
Légion américaine
Fondée en
1941
EIN
956062325
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
3501 CITRUS ST OXNARD, California 93036-1331 United States
Site web
post48.org
Téléphone
(569)-521-90723
Adresse électronique
À propos
The American Legion, chartered in 1919, is a veterans organization committed to serving veterans, servicemembers, and communities. Robert E. Coulter, Jr., Post 1941 in Oxnard, CA supports the needs of fellow veterans and mentors youth, advocating patriotism and honor.
La mission
The Oxnard Post of the American Legion has proudly served the veterans and community of Ventura County for over 100 years.
