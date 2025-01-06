Légion américaine
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Les cavaliers de la Légion américaine
A community program involving motorcycle enthusiasts who support various American Legion causes.
Assistance financière temporaire
Provides financial aid to families of veterans in need.
Baseball de la Légion américaine
A youth program that organizes and promotes amateur baseball leagues.
État des garçons/Nation des garçons
A youth program focusing on government and civics education for high school students.
À propos
Légion américaine
Fondée en
1946
EIN
941436968
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
3.2.3. Veterans Services
Adresse
958 HOMESTEAD RD SANTA CLARA, California 95050-4955 United States
Site web
www.alpost419ca.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The American Legion, chartered in 1919, is a veterans organization committed to serving veterans, military personnel, and communities. They advocate for veteran benefits, mentor youth, and promote patriotism. Santa Clara Post 419 provides a local hall for events and supports veterans in the Santa Clara area.
La mission
American Legion Post 419 welcomes veterans from all branches of the U. S. Armed Forces and continues to welcome all military personnel serving our country, implementing the goals, aspirations, dreams, peace and blessings for our country, friends and families.
