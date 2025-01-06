Légion américaine
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Les cavaliers de la Légion américaine
Une communauté de plus de 110 000 cavaliers de la Légion américaine unis dans le service et la camaraderie.
Soutien aux vétérans sans abri
Aider les vétérans sans-abri par le biais de la défense des droits, de services essentiels et d'un groupe de travail dévoué.
Fonds national d'urgence
Fournir une aide financière directe aux membres de la famille de la Légion américaine et aux postes pendant les situations d'urgence.
Opération Comfort Warriors
Livraison d'articles de confort aux hôpitaux militaires et aux unités de transition pour les guerriers dans le monde entier.
Fondée en
1946
EIN
956055334
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 1085 OCEANSIDE, California 92051-1085 United States
Site web
www.legionpost146.org
Téléphone
(760)-754-9633
Adresse électronique
The American Legion, founded in 1919, is a patriotic veterans organization chartered by Congress. Its mission is to enhance the well-being of America's veterans, their families, our military, and our communities through mutual helpfulness. The Oceanside, CA post, like others, likely focuses on local community service and support for veterans.
La mission
The American Legion is the nation's largest veterans service organization, advocating for veterans, service members, and military families while fighting to end veteran suicide.
