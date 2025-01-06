{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Les cavaliers de la Légion américaine

Une communauté de plus de 110 000 cavaliers de la Légion américaine unis dans le service et la camaraderie.

‍

Soutien aux vétérans sans abri

Aider les vétérans sans-abri par le biais de la défense des droits, de services essentiels et d'un groupe de travail dévoué.

‍

Fonds national d'urgence

Fournir une aide financière directe aux membres de la famille de la Légion américaine et aux postes pendant les situations d'urgence.

‍

Opération Comfort Warriors

Livraison d'articles de confort aux hôpitaux militaires et aux unités de transition pour les guerriers dans le monde entier.

‍