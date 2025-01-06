À propos

The American Legion Auxiliary Department of Oregon, founded in 1946, supports veterans, military, and their families. They advocate for veterans, educate citizens, mentor youth, and promote patriotism. The Auxiliary supports the American Legion by enhancing the lives of those who have served.

La mission

The American Legion Auxiliary Department of Oregon supports and advocates for veterans, active military, and their families. They also support the initiatives and programs of The American Legion.