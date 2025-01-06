American Legion Auxiliary Department Of Oregon
American Legion Auxiliary Department Of Oregon
American Legion Auxiliary Department Of Oregon
American Legion Auxiliary Department Of Oregon
American Legion Auxiliary Department Of Oregon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L'américanisme
Inspires responsible citizenship through education and patriotism.
Programme Coquelicot
Supports veterans and their families by distributing poppies and raising funds.
Bourses d'études
Provides financial aid to veterans, their descendants, and members of The American Legion Family.
Service to Veterans
Offers support and services to veterans in need.
À propos
American Legion Auxiliary Department Of Oregon
Fondée en
1946
EIN
930112193
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
30450 SW PARKWAY AVE WILSONVILLE, Oregon 97070-7740 United States
Site web
alaoregon.org
Téléphone
(503)-682-3162
Adresse électronique
-
À propos
The American Legion Auxiliary Department of Oregon, founded in 1946, supports veterans, military, and their families. They advocate for veterans, educate citizens, mentor youth, and promote patriotism. The Auxiliary supports the American Legion by enhancing the lives of those who have served.
La mission
The American Legion Auxiliary Department of Oregon supports and advocates for veterans, active military, and their families. They also support the initiatives and programs of The American Legion.
{Similaire 1}
