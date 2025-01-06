Légion auxiliaire américaine
Légion auxiliaire américaine
Légion auxiliaire américaine
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Soutien aux anciens combattants et aux familles des militaires
Providing support and advocacy for veterans, active military, and their families.
Youth Mentorship and Education
Educating citizens, mentoring youth, and promoting patriotism and good citizenship.
Service communautaire
Enhancing the lives of our nation's veterans, military, and their families through community service initiatives.
À propos
Légion auxiliaire américaine
Fondée en
1946
EIN
946101968
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
420 ADMIRAL CALLAGHAN LN VALLEJO, California 94591-3605 United States
Site web
member.legion-aux.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Founded in 1919, the American Legion Auxiliary supports The American Legion by honoring the sacrifices of veterans and military families. With the motto "Service, Not Self," they enhance the lives of veterans, military, and their families through programs like ALA Girls Nation and State, Americanism Essay Contest, and support for veterans through Poppy Program and VAVS.
La mission
In the spirit of Service, Not Self, the mission of the American Legion Auxiliary is to support The American Legion and to honor the sacrifice of those who serve.
