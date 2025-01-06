American Institute Of Architects Los Angeles Chapter
Faire un don
American Institute Of Architects Los Angeles Chapter
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
American Institute Of Architects Los Angeles Chapter
Acheter pour soutenir
American Institute Of Architects Los Angeles Chapter
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
American Institute Of Architects Los Angeles Chapter
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Design Awards
Recognizing excellence in architectural design through annual awards programs.
Residential Architecture Awards
Celebrating outstanding residential architecture projects.
Restaurant Design Awards
Honoring innovative and exceptional restaurant design.
Architectural Photography Awards
Acknowledging the art of capturing architecture through photography.
À propos
American Institute Of Architects Los Angeles Chapter
Fondée en
1945
EIN
950491170
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 6169 N HOLLYWOOD, California 91603-6169 United States
Site web
www.aialosangeles.org
Téléphone
(310)-906-0348
Adresse électronique
À propos
The American Institute of Architects Los Angeles Chapter (AIA|LA), founded in 1945, aims to empower Los Angeles through design and architecture. They advocate for the profession, foster design excellence, and offer professional development opportunities to their members.
La mission
The American Institute of Architects Los Angeles chapter's mission is to take the power of design and architecture to every corner of Los Angeles.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :