Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation continue
Provides access to peer-reviewed, high-quality, low-cost (or free!) continuing education to help architects be successful and fulfill their membership requirements.
Community Partner Webinar
Webinars focused on specific topics like the 2025 Energy Code and Appliance Standards Requirements for pools and spas.
ZNCD Webinar
Webinars focusing on MEP 2040 Challenge and MEP Embodied Carbon 101 for Architects.
Emerging Professionals Program
Offers a Study Hub Series and an Academy for Emerging Professionals Council of Advisors (AEP COA).
American Institute Of Architects California
Fondée en
1963
EIN
941270079
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
1931 H ST SACRAMENTO, California 95811-3107 United States
Site web
aiacalifornia.org
Téléphone
(916)-448-9082
Adresse électronique
À propos
AIA California is the voice of the architecture profession, with over 11,000 members. It is dedicated to serving its members, advancing their value, and improving the quality of the built environment. Members include licensed architects, emerging professionals, and allied partners in design, sharing a commitment to excellence and livability.
La mission
AIA California is dedicated to serving its members and uniting all architecture professionals in the design of a more just, equitable and resilient future.
