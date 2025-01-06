American Hospital Of Paris
American Hospital Of Paris
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
American Hospital Of Paris
American Hospital Of Paris
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
American Hospital Of Paris
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Maternal Emotional Security Program
Supports emotional well-being for mothers, couples, and babies, starting in pregnancy and continuing through the child's first two years.
Low-Intervention Birth
Offers a birth experience with minimal medical intervention, prioritizing comfort and safety with midwives and readily available medical support.
Anesthesia
Offers a range of anesthesia services.
Reproductive Medicine and Technology
Offers services for reproductive health and advanced technologies.
À propos
American Hospital Of Paris
Fondée en
1938
EIN
980000061
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
NEUILLY SUR SEINE 92202 FRANCE, Unknown 00000-0000 United States
Site web
www.american-hospital.org
Téléphone
(331)-464-12525
Adresse électronique
À propos
Founded in 1906, the American Hospital of Paris provides French and international patients with the best of French and American medical practices. As a not-for-profit, multidisciplinary healthcare institution, it's known for high-quality personalized care and cutting-edge technology. The hospital is accredited by both the American Joint Commission and the French Haute Autorité de Santé.
La mission
The American Hospital of Paris combines French and American medical practices for international and French patients. They offer innovative technologies, state-of-the-art treatment techniques and individualized care.
