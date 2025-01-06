American Golf Foundation
American Golf Foundation
American Golf Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Promoting Golf Through Charity, Education, and Community Service
Dedicated to promoting the game of golf and its ideals by supporting charity, education, and community service programs.
American Golf Foundation
2001
954539145
501(c)(3)
Sports et loisirs
C/O HEARTWELL GOLF 6700 E CARSON ST LONG BEACH, California 90808-0000 United States
www.americangolffoundation.org
The American Golf Foundation, est. 2001, promotes golf through charity, education, and community service. They empower volunteers to support nonprofits, enhance communities, and make golf accessible. AGF's mission is to promote the ideals of golf.
The American Golf Foundation promotes the game of golf and its ideals through charity, education and community service, working with representatives from American Golf across the U.S. to further their mission.
