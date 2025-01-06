À propos

American Friends of the Parents Circle-Families Forum, founded in 2002, supports the Parents Circle-Families Forum (PCFF), a grassroots organization of bereaved Israeli and Palestinian families. AF-PCFF raises awareness and funds in the U.S. to foster peace and reconciliation by sharing the human side of the conflict.

La mission

Shares the human side of the Israeli-Palestinian conflict with the American public in order to foster a peace and reconciliation process.