American Friends Of The Parents Circle Families Forum
American Friends Of The Parents Circle Families Forum
American Friends Of The Parents Circle Families Forum
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dialogue Meetings
Facilitating dialogue meetings between Israelis and Palestinians to promote understanding and empathy.
Parallel Narrative Experience
Sharing personal stories from both sides of the conflict to create a deeper understanding of each other's experiences.
Israeli-Palestinian Memorial Day Ceremony
A joint ceremony for bereaved families to mourn their losses together and promote reconciliation.
Peace Square
Creating physical spaces for Israelis and Palestinians to come together and engage in peaceful activities.
À propos
American Friends Of The Parents Circle Families Forum
Fondée en
2002
EIN
954869142
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
4 E 95TH ST NEW YORK, New York 10128-0705 United States
Site web
parentscirclefriends.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
American Friends of the Parents Circle-Families Forum, founded in 2002, supports the Parents Circle-Families Forum (PCFF), a grassroots organization of bereaved Israeli and Palestinian families. AF-PCFF raises awareness and funds in the U.S. to foster peace and reconciliation by sharing the human side of the conflict.
La mission
Shares the human side of the Israeli-Palestinian conflict with the American public in order to foster a peace and reconciliation process.
