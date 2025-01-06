American Foundation Of Medical Acupuncture
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Medical Acupuncture Training
Provides training programs for physicians to integrate medical acupuncture into their practice, enhancing their skills in pain management and holistic care.
À propos
Fondée en
1987
EIN
943039992
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2512 ARTESIA BLVD 200 REDONDO BEACH, California 90278-0000 United States
Site web
medicalacupuncture.org
Téléphone
(310)-379-8261
Adresse électronique
À propos
The American Academy of Medical Acupuncture promotes the integration of medicine and acupuncture for MDs and DOs. They champion research, education, and funding to advance medical acupuncture and enhance patient well-being through evidence-based practices.
La mission
The American Academy of Medical Acupuncture advances the evidence-based integration of the practice of medicine and acupuncture to serve our patients.
