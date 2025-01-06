American Foundation Of Medical Acupuncture

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The American Academy of Medical Acupuncture promotes the integration of medicine and acupuncture for MDs and DOs. They champion research, education, and funding to advance medical acupuncture and enhance patient well-being through evidence-based practices.

La mission

The American Academy of Medical Acupuncture advances the evidence-based integration of the practice of medicine and acupuncture to serve our patients.