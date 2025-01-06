American Fastpitch Association
American Fastpitch Association
American Fastpitch Association
American Fastpitch Association
American Fastpitch Association
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Girls Fastpitch Softball
Promotes girls' fastpitch softball for ages 18 and under, providing a positive and developmental environment.
Adult Slow Pitch Softball
Offers adult slow pitch softball leagues for men, women, and coed teams.
Baseball
Organizes baseball leagues and tournaments.
Senior Slow Pitch
Provides senior slow pitch softball leagues for older adults.
American Fastpitch Association
1981
953574064
501(c)(4)
Équipes sportives
2926 CALLE FRONTERA SAN CLEMENTE, California 92673-3047 United States
afasoftball.com
The American Fastpitch Association (AFA), founded in 1980, is a nonprofit corporation dedicated to providing a positive environment for fastpitch players, coaches, and parents. They focus on fair play and promoting the sport.
The AFA is committed to working hard to provide an environment that produces positive experiences for players, coaches, parents, tournament directors and anyone else involved in the sport of softball and baseball.
