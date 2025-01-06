American European Bethel Mission
American European Bethel Mission
American European Bethel Mission
American European Bethel Mission
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Pastoral Oversight & Ministry
Providing pastoral care and ministry support in the USA, Germany, Ukraine, and Israel.
Refugee Grants
Offering grants to benefit Syrian refugees in Jordan.
Israel Outreach: Food for the Poor
Distributing food to those in need in Israel through churches, hospitals, and schools.
Bethel Haifa Support
Supporting the operating expenses and director's salary of our foreign affiliate, Bethel Haifa.
À propos
American European Bethel Mission
Fondée en
2014
EIN
951647803
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Organisations juives
Adresse
PO BOX 30562 SANTA BARBARA, California 93130-0562 United States
Site web
aebm.info
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
American European Bethel Mission Inc., led by Pastor James Stretchberry, focuses on global missions with ministries in the USA, Israel, Germany, and Ukraine. Their mission includes preaching Christ and promoting salvation.
La mission
AEBM is dedicated to educating all Jewish people about who Jesus is and about the salvation and redemption Jesus has for all mankind.
