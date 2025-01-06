Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 1972, the American Endurance Ride Conference (AERC) promotes the sport of endurance riding, encouraging safe equine use. They develop, use, and preserve trails to demonstrate horses' endurance abilities in natural settings.

La mission

