Endurance Riding Support
Supporting the sport of endurance riding through publications, events, awards, drug testing, trail advocacy, research grants, and safety initiatives.
Fondée en
1989
EIN
942424802
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environnement et bien-être des animaux
Adresse
PO BOX 6027 AUBURN, California 95604-6027 United States
Site web
aerc.org
Téléphone
(866)-271-2372
Adresse électronique
À propos
Founded in 1972, the American Endurance Ride Conference (AERC) promotes the sport of endurance riding, encouraging safe equine use. They develop, use, and preserve trails to demonstrate horses' endurance abilities in natural settings.
La mission
The American Endurance Ride Conference promotes, encourages, and regulates the safe use of equines in organized distance events, demonstrating their endurance abilities.
