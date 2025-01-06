American Conservatory Theatre Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Young Conservatory
Theater classes and actor training for young people to explore their craft and grow as artists.
Studio A.C.T.
Acting classes for adults.
Développement professionnel
Training for professional actors.
San Francisco Semester
A semester-long training program in San Francisco.
Fondée en
1966
EIN
946135772
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
415 GEARY ST SAN FRANCISCO, California 94102-1222 United States
Site web
www.act-sf.org
Téléphone
(415)-749-2228
Adresse électronique
À propos
Founded in 1965, the American Conservatory Theater (A.C.T.) in San Francisco nurtures live theater through dynamic productions, intensive actor training, and community engagement. A Tony Award-winning nonprofit, A.C.T. engages nearly 200,000 people annually and is an essential gathering place that inspires artists and communities.
La mission
American Conservatory Theater is an essential gathering place that brings artists and communities together to inspire and provoke through live theater and actor training.
