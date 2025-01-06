American Collegiate Horsemens Association
Faire un don
American Collegiate Horsemens Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
American Collegiate Horsemens Association
Acheter pour soutenir
American Collegiate Horsemens Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
American Collegiate Horsemens Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Leadership et éducation
Promouvoir le leadership et offrir des opportunités de formation au sein de l'industrie équine pour les étudiants.
Réseau national
Permet d'accéder à un réseau de professionnels et d'étudiants en équitation dans tout le pays.
Services et affiliations
Encourage les services et facilite les affiliations nationales au sein de la communauté équine.
À propos
American Collegiate Horsemens Association
Fondée en
2023
EIN
921919667
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Clubs d'étudiants
Adresse
2802 MOORE HWY TIFTON, Georgia 31793-5679 États-Unis
Site web
collegiatehorsemen.org
Téléphone
(701)-793-2160
Adresse électronique
À propos
L'American Collegiate Horsemen's Association (ACHA) réunit les cavaliers universitaires de tous niveaux et de toutes disciplines. Elle promeut le leadership, l'éducation, le service et les affiliations nationales, et organise chaque année une convention nationale pour rassembler les étudiants et les membres des sections.
La mission
L'American Collegiate Horsemen's Association unifie les cavaliers de tous niveaux et de toutes disciplines par le biais du leadership, de l'éducation, du service et des affiliations nationales.
Recherche d'autres organisations en
Géorgie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :