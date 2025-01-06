Chambre de commerce américaine en Pologne
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Groupe de travail ReBuild Ukraine
L'accent est mis sur le soutien aux efforts de reconstruction en Ukraine.
Programme de croissance en Ukraine
Un programme destiné à encourager les initiatives de croissance en Ukraine.
Initiative EmpowerHer
Elle se consacre à l'autonomisation des femmes par le biais de divers mécanismes de soutien.
Académie de l'entrepreneuriat féminin (AWE)
Offre des formations et des ressources aux femmes entrepreneurs.
Fondée en
2009
EIN
980118849
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
801 ADLAI STEVENSON DRIVE SPRINGFIELD, Illinois 62703-0000 États-Unis
Site web
amcham.pl
Téléphone
(482)-252-05999
Adresse électronique
La Chambre de commerce américaine en Pologne est le principal porte-parole des investisseurs internationaux en Pologne, représentant ses entreprises membres. AmCham Poland est une association commerciale indépendante à but non lucratif. Elle se consacre à l'établissement de liens et au développement du marché des affaires en Pologne.
La mission
La Chambre de commerce américaine en Pologne cherche à être la principale voix des investisseurs internationaux en Pologne, en représentant ses entreprises membres.
