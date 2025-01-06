Association américaine des femmes diplômées des universités
Association américaine des femmes diplômées des universités
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses et subventions
Renforcer les capacités des femmes universitaires et les projets communautaires par le biais de diverses possibilités de financement.
Travailler intelligemment et démarrer intelligemment : Négociation salariale
Fournir aux femmes les compétences et la confiance nécessaires pour négocier des salaires et des avantages équitables.
À propos
Association américaine des femmes diplômées des universités
Fondée en
2010
EIN
936050760
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 1812 GRANTS PASS, Oregon 97528-0154 États-Unis
Site web
grantspass-or.aauw.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
AAUW donne aux femmes et aux jeunes filles les moyens d'agir en se faisant le champion de leur réussite dans l'enseignement supérieur et en préconisant des solutions politiques audacieuses pour créer un changement durable.
