Association américaine des femmes diplômées des universités

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Bourses et subventions

Renforcer les capacités des femmes universitaires et les projets communautaires par le biais de diverses possibilités de financement.

‍

Travailler intelligemment et démarrer intelligemment : Négociation salariale

Fournir aux femmes les compétences et la confiance nécessaires pour négocier des salaires et des avantages équitables.

‍