L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fellowships and Grants
Provides funding to women scholars and organizations to advance research, careers, leadership, and community action initiatives.
Subventions d'action communautaire
Grants for AAUW branches and state affiliates to support community-based projects that promote gender equity.
Programmes STEM
Initiatives focused on empowering girls and women in STEM fields through education and support.
À propos
Association américaine des femmes diplômées des universités
Fondée en
2010
EIN
956042956
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
365 ULTIMO AVE LONG BEACH, California 90814-3229 United States
Site web
longbeach-ca.aauw.net
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The American Association of University Women (AAUW) empowers women and girls by championing their success in higher education and advocating for policy changes to create lasting change and gender equity. Economic empowerment is essential for gender equity.
La mission
AAUW donne aux femmes et aux jeunes filles les moyens d'agir en se faisant le champion de leur réussite dans l'enseignement supérieur et en préconisant des solutions politiques audacieuses pour créer un changement durable.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
