Association américaine des femmes diplômées des universités

À propos

The American Association of University Women (AAUW) empowers women and girls by championing their success in higher education and advocating for policy changes to create lasting change and gender equity. Economic empowerment is essential for gender equity.

La mission

AAUW donne aux femmes et aux jeunes filles les moyens d'agir en se faisant le champion de leur réussite dans l'enseignement supérieur et en préconisant des solutions politiques audacieuses pour créer un changement durable.