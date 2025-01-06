Ambassadors Fellowship
Ambassadors Fellowship
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Missions mondiales
Spreading the gospel by recruiting, training, and sending mission workers to unreached nations, focusing on South Asia and Benin.
À propos
Ambassadors Fellowship
Fondée en
1984
EIN
953880031
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 92298 WASHINGTON, District of Columbia 20090-2298 United States
Site web
ambassadorsfellowship.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Ambassadors Fellowship, founded in 1982 by Rev. Virgil Lee Amos, is an international, interdenominational mission-sending agency. It seeks to extend the Kingdom of God, especially in unreached areas. The organization recruits & trains mission workers to spread the gospel of Jesus Christ worldwide, focusing on South Asia and Benin. Ministries include short & long-term missions.
La mission
Ambassadors Fellowship is an international, interdenominational mission-sending agency that seeks to extend the Kingdom of God throughout the world, especially in the least reached areas.
