Alyssa Ferguson Elementary School Pto
Faire un don
Alyssa Ferguson Elementary School Pto
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Alyssa Ferguson Elementary School Pto
Acheter pour soutenir
Alyssa Ferguson Elementary School Pto
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Alyssa Ferguson Elementary School Pto
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Shine Your Light Campaign
Annual cash campaign with an online auction and competitions to raise funds for special events, field trips, class parties, and staff appreciation.
Boosterthon
A fundraising program where students gather donations.
À propos
Alyssa Ferguson Elementary School Pto
Fondée en
2023
EIN
923327012
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
1300 HERITAGE PARK DRIVE MISSOURI CITY, Texas 77459-0000 United States
Site web
fepto.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Alyssa Ferguson Elementary School PTO supports the education and well-being of students at Alyssa Ferguson Elementary in Missouri City, TX. They achieve this through fundraising and community events.
La mission
Our mission is to foster a relationship between parents and faculty for the enrichment of our children's educational experience and to enhance the educational environment through volunteer and financial resources.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :