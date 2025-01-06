Always On Energy Research
Faire un don
Always On Energy Research
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Always On Energy Research
Acheter pour soutenir
Always On Energy Research
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Always On Energy Research
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Energy Policy Analysis
Provides comprehensive state and national policy and regulatory analysis to promote affordable, reliable energy for all Americans.
À propos
Always On Energy Research
Fondée en
2023
EIN
932070538
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
727 E 16TH AVE DENVER, Colorado 80203-2048 United States
Site web
www.aoenergy.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Always On Energy Research is dedicated to ensuring that every state in America has the affordable, reliable energy needed to power the nation.
Recherche d'autres organisations en
Colorado, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :