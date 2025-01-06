Alumni Association California Institute Of Technology
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Alumni Weekend and Reunions
Annual event for alumni to reconnect with Caltech and fellow graduates.
Seminar Day
A day of learning and engagement with Caltech faculty and research.
Tables for Techers
Networking events connecting alumni with current students.
Techer Alumni Tours
Organized tours for alumni to explore different places and cultures.
À propos
Fondée en
2001
EIN
956047395
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
MC 1-97 1200 E CALIFORNIA BLVD PASADENA, California 91125-0001 United States
Site web
www.alumni.caltech.edu
Téléphone
(626)-395-6592
Adresse électronique
-
À propos
The Caltech Alumni Association (CAA) connects over 26,000 alumni worldwide, fostering their personal, professional, and intellectual success. CAA advances education, science, and technology through participation in Caltech and local communities. Programs include Alumni Weekend, Seminar Day, Tables for Techers, Techer Alumni Tours, Distinguished Alumni Awards, and the Techer Professional Network.
La mission
The Caltech Alumni Association strives to ensure the success and well-being of every member of the Caltech alumni community.
