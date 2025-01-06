Altura Credit Union

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Éducation financière

Donne accès à des conseillers financiers agréés, à des cours en ligne, à des articles éducatifs et à des ateliers dans les agences locales.

Bourses d'études

Offre des bourses d'études aux lycéens en fin de scolarité afin de les aider à atteindre leurs objectifs éducatifs.

Programme pour les nouveaux acheteurs d'automobiles

Conçu pour les personnes ayant peu ou pas de crédit et qui sont prêtes à acheter leur première voiture.

Zogo éducation financière

L'application d'éducation financière gamifiée qui récompense les utilisateurs lorsqu'ils suivent des leçons d'éducation financière de courte durée.

