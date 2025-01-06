Altura Credit Union
Faire un don
Altura Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Altura Credit Union
Acheter pour soutenir
Altura Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Altura Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation financière
Donne accès à des conseillers financiers agréés, à des cours en ligne, à des articles éducatifs et à des ateliers dans les agences locales.
Bourses d'études
Offre des bourses d'études aux lycéens en fin de scolarité afin de les aider à atteindre leurs objectifs éducatifs.
Programme pour les nouveaux acheteurs d'automobiles
Conçu pour les personnes ayant peu ou pas de crédit et qui sont prêtes à acheter leur première voiture.
Zogo éducation financière
L'application d'éducation financière gamifiée qui récompense les utilisateurs lorsqu'ils suivent des leçons d'éducation financière de courte durée.
À propos
Altura Credit Union
Fondée en
1961
EIN
952023588
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
9.1.1. Programmes de formation professionnelle
Adresse
2847 CAMPUS PKWY RIVERSIDE, California 92507-0906 États-Unis
Site web
www.alturacu.com
Téléphone
(888)-883-7228
Adresse électronique
-
À propos
Altura Credit Union, fondée en 1961, est une coopérative de crédit basée en Californie qui s'engage à améliorer le bien-être financier de ses membres et à soutenir la communauté locale. Elle s'efforce d'enrichir les vies et de réaliser les rêves grâce à de meilleurs taux et à des frais réduits.
La mission
Altura Credit Union existe pour améliorer le bien-être financier de ses membres et soutenir la communauté locale.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :