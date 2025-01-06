Alternatives Pregnancy Center
Faire un don
Alternatives Pregnancy Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Alternatives Pregnancy Center
Acheter pour soutenir
Alternatives Pregnancy Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Alternatives Pregnancy Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de grossesse
Free pregnancy tests, options consultation, ultrasounds, adoption referrals and support for pregnant women.
Legacy Men's Services
Support and resources for men, including fatherhood mentoring.
STD Testing & Treatment
Confidential testing and treatment for sexually transmitted diseases.
Counseling After Abortion
Confidential counseling services for women and men after an abortion.
À propos
Alternatives Pregnancy Center
Fondée en
1983
EIN
942844514
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1111 HOWE AVE STE 610 SACRAMENTO, California 95825-8549 United States
Site web
alternativespc.org
Téléphone
(916)-880-4040
Adresse électronique
À propos
Alternatives Pregnancy Center, founded in 1983 in Sacramento, CA, is a non-profit medical clinic providing women with medical care and alternatives to abortion. Their services include pregnancy tests, ultrasounds, STD testing and treatment, abortion pill reversal, prenatal and gynecological care. They offer education and support to women facing unplanned pregnancies.
La mission
Alternatives Pregnancy Center provides women with free medical care and alternatives to abortion while sharing the hope of the Gospel.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :