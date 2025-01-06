Als Family Scholarship
Als Family Scholarship
Als Family Scholarship
ALS Family Scholarship
Provides scholarships for spouses and children of people with ALS for career education and training, helping them pursue their goals.
À propos
Als Family Scholarship
Fondée en
2023
EIN
922225672
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1737 S ROCKWELL ST GILBERT, Arizona 85295-5197 United States
Site web
www.alsfamilyscholarship.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
ALS Family Scholarship, founded in 2023, supports ALS families by providing scholarships, especially for spouses and children of those with ALS, to help them pursue career education and training. The organization aims to ease the financial burden of ALS on families.
La mission
Our goal is to provide scholarships for ALS Families (especially spouses and children of pALS) for career education and training.
