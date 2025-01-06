Alpine Meadows Lake Tahoe Ski Education Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Skiing Development Programs
Promoting and supporting skiing and the development of young people in local organized competition programs in the North Tahoe / Truckee area.
Fondée en
1985
EIN
946098560
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 435 TAHOE CITY, California 96145-0000 United States
Site web
www.achievetahoe.org
Téléphone
(530)-581-4161
Adresse électronique
-
Founded in 1985 (originally as Alpine Meadows Lake Tahoe Ski Education Foundation), Lake Tahoe Ski Club Foundation supports young skiers in the North Tahoe/Truckee area. Their mission is to promote skiing and the development of young athletes in local competition programs. The foundation was initially created to fundraise for Alpine Ski racing in the Tahoe Basin.
La mission
The Lake Tahoe Ski Club Foundation is dedicated to promoting and supporting skiing and the continuing development of young people participating in local organized competition programs in the North Tahoe area.
