Club de cyclotourisme d'Almaden

À propos

L'Almaden Cycle Touring Club (ACTC), fondé en 1983, promeut le cyclisme dans la région de la baie sud de San Francisco et au-delà. Le club propose des randonnées, des entraînements, un soutien communautaire et des activités sociales pour les cyclistes de tous niveaux. L'ACTC est le plus grand club de cyclisme de la baie du Sud. Il met l'accent sur le plaisir, l'amitié et la forme physique de ses membres.

La mission

L'Almaden Cycle Touring Club promeut le cyclisme sur les sentiers, les routes, les chemins et les montagnes de la South Bay, en proposant des randonnées, des entraînements et un soutien communautaire pour les cyclistes de tous niveaux.