Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Académie de conduite de vélo
Un cours de 12 classes combinant des conférences, des démonstrations, des exercices et des randonnées encadrées pour fournir les compétences et la pratique nécessaires pour maîtriser le cyclisme sur route.
À propos
Club de cyclotourisme d'Almaden
Fondée en
1983
EIN
942864350
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Sports et loisirs
Adresse
PO BOX 6747 SAN JOSE, California 95150-6747 États-Unis
Site web
www.actc.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
L'Almaden Cycle Touring Club (ACTC), fondé en 1983, promeut le cyclisme dans la région de la baie sud de San Francisco et au-delà. Le club propose des randonnées, des entraînements, un soutien communautaire et des activités sociales pour les cyclistes de tous niveaux. L'ACTC est le plus grand club de cyclisme de la baie du Sud. Il met l'accent sur le plaisir, l'amitié et la forme physique de ses membres.
La mission
L'Almaden Cycle Touring Club promeut le cyclisme sur les sentiers, les routes, les chemins et les montagnes de la South Bay, en proposant des randonnées, des entraînements et un soutien communautaire pour les cyclistes de tous niveaux.
