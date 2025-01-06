Alliance For Housing And Healing
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Permanent Supportive Housing Program
Provides furnished apartments and support services to individuals and families who have experienced homelessness or unstable housing.
Fondée en
2011
EIN
954147364
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
825 COLORADO BLVD SUITE LOS ANGELES, California 90041-1700 United States
Site web
alliancehh.org
Téléphone
(213)-201-1600
Adresse électronique
À propos
Alliance for Housing and Healing, founded in 2011, provides essential housing and supportive services to individuals and families living in poverty with HIV/AIDS and other health challenges in Los Angeles County. They offer permanent supportive housing, emergency financial assistance, and housing case management to those experiencing homelessness or at risk of losing their homes. Their mission is to provide a safety net and improve the quality of life for those living with chronic illnesses.
La mission
Alliance for Housing and Healing provides essential housing and supportive services to people living in poverty with HIV/AIDS or other challenging health conditions.
