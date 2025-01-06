All World Gayatri Pariwar U S A
All World Gayatri Pariwar U S A
All World Gayatri Pariwar U S A
All World Gayatri Pariwar U S A
All World Gayatri Pariwar U S A
Programme de mentorat

Meditation, Yoga, and Pranayama
Promotes scientific spirituality through practices like meditation, yoga, and pranayama.
Gayatri Mantra Japa
Encourages the chanting of the Gayatri mantra for spiritual growth.
Yagyopathy
Utilizes Yagya rituals for healing and well-being.
All World Gayatri Pariwar U S A
1995
954505410
501(c)(3)
Religieux et confessionnels
2446 W ORANGE AVE ANAHEIM, California 92804-0000 United States
www.awgp.org
All World Gayatri Pariwar USA, founded in 1995, promotes scientific spirituality through meditation, yoga, pranayama, Gayatri mantra japa, and Yagyopathy. They offer help to needy people, clothes to the hungry and homeless, scholarships, and family counseling, fostering harmony and peace.
All the members in our Pariwar have come together to promote scientific spirituality by way of Gayatri mantra japa, Yagyopathy, Meditation, Yoga and Pranayama.


