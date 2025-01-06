All We Have Is Now Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Empowerment Programs for the Disabled
A program designed to unleash, inspire, and empower disabled individuals, enabling them to rewrite their stories and redefine possibilities.
Fondée en
2023
EIN
923835605
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des personnes handicapées
Adresse
2015 IRVINE AVE COSTA MESA, California 92627-2172 United States
Site web
www.allwehaveisnow.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
All We Have Is Now Foundation empowers disabled people to get unleashed, inspired, and rewrite what it means to be disabled. It's a place where unique stories are celebrated and superpowers are discovered.
La mission
ALL WE HAVE IS NOW FOUNDATION serves the Costa Mesa community from their Irvine Ave location, working to make a positive local impact and foster community well-being.
