Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

All Rhythms, founded in 2021, is a nonprofit providing music and arts programming to underserved communities in Central Texas. They teach music from around the world, focusing on Afro-Caribbean styles, in Title 1 schools and work with the blind.

La mission

ALL RHYTHMS brings the power of rhythm to the Austin community, fostering connection and creativity through engaging, music-based experiences.