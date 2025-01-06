All Rhythms
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
5Rhythms Classes and Workshops
A dynamic movement practice exploring Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical, and Stillness to ignite creativity, connection, and community.
Fondée en
2021
EIN
931633005
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 16369 AUSTIN, Texas 78761-6369 United States
Site web
www.allrhythms.com
Téléphone
(805)-807-2738
Adresse électronique
À propos
All Rhythms, founded in 2021, is a nonprofit providing music and arts programming to underserved communities in Central Texas. They teach music from around the world, focusing on Afro-Caribbean styles, in Title 1 schools and work with the blind.
La mission
ALL RHYTHMS brings the power of rhythm to the Austin community, fostering connection and creativity through engaging, music-based experiences.
