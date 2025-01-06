Alexandria Community Christian School
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
K-12 Academics
Prepares students for life through learning experiences that engage their mind, soul, and body. Integrates biblical principles with state and national standards.
Athlétisme
Pairs physical training with spiritual and mental development, strengthening students' bonds with God and others.
Arts
Combines artistic gifts with Christ-like training, equipping students to positively impact the world.
Projets de service
Engages students in serving the wider community, fostering a sense of value and blessing for those beyond the school.
À propos
Alexandria Community Christian School
Fondée en
2023
EIN
923111666
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
2505 STATE HIGHWAY 29 N ALEXANDRIA, Minnesota 56308-8500 United States
Site web
www.accsmn.org
Téléphone
(132)-076-34050
Adresse électronique
À propos
Alexandria Community Christian School, founded in 2023, provides a K-12 Christian education experience, equipping the next generation to learn, love, and lead. They offer an engaging and relational academic environment.
La mission
Alexandria Community Christian School nurtures students in Alexandria, Minnesota, providing a supportive environment focused on faith and learning. Visit us at www.accsmn.org.
