À propos

La Fondation ALEXANDER & BALDWIN, créée en 1992, soutient des organisations caritatives hawaïennes par le biais du programme Kokua Giving. Ce programme se concentre sur la santé et les services sociaux, l'éducation, la communauté, la culture et les arts, ainsi que sur la gestion de l'environnement et des terres. Le programme vise à améliorer la qualité de vie des communautés où A&B exerce ses activités et où résident ses employés.

La mission

Le programme Kokua Giving crée des opportunités pour aider à construire des communautés dynamiques, avec des vies saines et épanouissantes pour les habitants d'Hawaï.