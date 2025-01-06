Fondation Alexander & Baldwin
Faire un don
Fondation Alexander & Baldwin
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Fondation Alexander & Baldwin
Acheter pour soutenir
Fondation Alexander & Baldwin
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Fondation Alexander & Baldwin
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de dons Kokua
Soutient les communautés d'Hawaï par des dons dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la construction de communautés et la culture.
À propos
Fondation Alexander & Baldwin
Fondée en
1992
EIN
990291942
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
822 BISHOP ST HONOLULU, Hawaii 96813-3924 États-Unis
Site web
alexanderbaldwin.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Fondation ALEXANDER & BALDWIN, créée en 1992, soutient des organisations caritatives hawaïennes par le biais du programme Kokua Giving. Ce programme se concentre sur la santé et les services sociaux, l'éducation, la communauté, la culture et les arts, ainsi que sur la gestion de l'environnement et des terres. Le programme vise à améliorer la qualité de vie des communautés où A&B exerce ses activités et où résident ses employés.
La mission
Le programme Kokua Giving crée des opportunités pour aider à construire des communautés dynamiques, avec des vies saines et épanouissantes pour les habitants d'Hawaï.
Recherche d'autres organisations en
Hawaï, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :