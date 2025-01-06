Albina Rotary Club Foundation
Albina Rotary Club Foundation
Albina Rotary Club Foundation
Albina Rotary Club Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Neil Kelly Scholarship
Provides scholarships for post-secondary studies to thirteen individuals.
General Support to Charitable Organizations
Offers general support to 501(c)(3) charitable organizations in North/Northeast Portland that primarily support children's activities.
Christmas Baskets for Needy Families
Provides Christmas baskets to needy families in the community.
À propos
Albina Rotary Club Foundation
Fondée en
1999
EIN
930883836
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Clubs service
Adresse
PO BOX 11625 PORTLAND, Oregon 97211-0625 United States
Site web
albinarotary.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Albina Rotary Club Foundation, founded in 1999, is dedicated to being a force for improvement in inner North-Northeast Portland, primarily for children. Their key program is the Neil Kelly Memorial Scholarship, which supports post-secondary studies for local students. They also provide general support to other charitable organizations in the area.
La mission
Albina Rotary Club Foundation is dedicated to being a force for improvement in inner north-northeast Portland, primarily for children, through scholarships and general support to charitable organizations.
