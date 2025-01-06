Albany South Foursquare Church

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Mending Coaching & Pastoral Care

Aider les gens à révéler les forces que Dieu leur a données et à développer des compétences qui remplacent celles qui sont inefficaces, en leur offrant soutien et conseils.

Services du dimanche

Services hebdomadaires avec des classes pour les enfants et les jeunes. Les offices sont également retransmis en direct.

