Albany South Foursquare Church
Albany South Foursquare Church
Albany South Foursquare Church
Albany South Foursquare Church
Albany South Foursquare Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mending Coaching & Pastoral Care
Aider les gens à révéler les forces que Dieu leur a données et à développer des compétences qui remplacent celles qui sont inefficaces, en leur offrant soutien et conseils.
Services du dimanche
Services hebdomadaires avec des classes pour les enfants et les jeunes. Les offices sont également retransmis en direct.
À propos
Albany South Foursquare Church
Fondée en
1949
EIN
930810834
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
577 SCRAVEL HILL RD NE ALBANY, Oregon 97322-4480 États-Unis
Site web
vccalbany.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Albany South Foursquare Church, également connue sous le nom de Valley Christian Center, est une église Foursquare située à Albany, dans l'Oregon. Fondée en 1949, l'église se consacre à la croissance spirituelle et à l'établissement de liens au sein de la communauté. Elle organise des cultes le dimanche et fait partie de la famille des églises Foursquare.
La mission
L'église Albany South Foursquare Church rassemble les gens à Albany, dans l'Oregon, en encourageant la foi et les liens par le biais de services religieux accueillants et d'une communauté bienveillante.
