Fondation des écoles publiques d'Albany

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Subventions à fort impact

Soutient des projets de grande envergure qui bénéficient à de nombreux étudiants.

Subventions pour les salles de classe

Finance des projets innovants et enrichissants pour les enseignants.

Bourses d'enrichissement

Fournit aux directeurs d'école des fonds pour des activités d'enrichissement à l'échelle de l'école.

Bourses d'études

Offre des bourses d'études aux élèves des écoles secondaires de la région qui terminent leurs études.

