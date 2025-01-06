Fondation des écoles publiques d'Albany
Fondation des écoles publiques d'Albany
Fondation des écoles publiques d'Albany
Fondation des écoles publiques d'Albany
Fondation des écoles publiques d'Albany
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Subventions à fort impact
Soutient des projets de grande envergure qui bénéficient à de nombreux étudiants.
Subventions pour les salles de classe
Finance des projets innovants et enrichissants pour les enseignants.
Bourses d'enrichissement
Fournit aux directeurs d'école des fonds pour des activités d'enrichissement à l'échelle de l'école.
Bourses d'études
Offre des bourses d'études aux élèves des écoles secondaires de la région qui terminent leurs études.
À propos
Fondation des écoles publiques d'Albany
Fondée en
1985
EIN
930881300
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
336 9TH AVE SW ALBANY, Oregon 97321-2455 États-Unis
Site web
albanypsf.org
Téléphone
(541)-979-2773
Adresse électronique
-
À propos
La Fondation des écoles publiques d'Albany enrichit l'éducation de tous les élèves en générant et en distribuant des ressources. Elle accorde des subventions pour les classes et l'enrichissement, l'aide aux étudiants, le financement de la prévention du suicide et des bourses d'études pour les élèves en fin de scolarité.
La mission
La Fondation des écoles publiques d'Albany génère et distribue des ressources qui enrichissent les possibilités d'éducation pour tous les élèves et encourage les programmes éducatifs novateurs.
