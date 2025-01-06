Albany Area Seniors
Albany Area Seniors
Albany Area Seniors
Albany Area Seniors
Albany Area Seniors
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Repas à domicile
Delivers nutritious meals to homebound seniors in Albany County, promoting independence and well-being.
Community Dining
Provides meals and social interaction at various dining sites, fostering community engagement for older adults.
Social Adult Day Programs
Offers a supportive and engaging environment for seniors needing daytime care, including activities and socialization opportunities.
Soutien aux aidants
Provides resources and assistance to caregivers, including support groups and respite care, to help them manage the demands of caregiving.
À propos
Albany Area Seniors
Fondée en
2014
EIN
930717994
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PO BOX 490 ALBANY, Oregon 97321-0144 United States
Site web
cityofalbany.net
Téléphone
(541)-917-7500
Adresse électronique
https://albanyoregon.gov/contact-the-city
À propos
La mission
Albany Area Seniors Incorporated serves and supports older adults in Albany, Oregon, fostering a caring community where seniors feel valued and connected.
Similaire 1
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
