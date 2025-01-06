Alan A Huot Memorial Scholarship Foundation
Alan A Huot Memorial Scholarship Foundation
Alan A Huot Memorial Scholarship Foundation
Alan A Huot Memorial Scholarship Foundation
Alan A Huot Memorial Scholarship Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Alan A. Huot Memorial Scholarship
Provides scholarships to NWCOA members and their families pursuing higher education. The scholarship celebrates knowledge and growth in the wildlife control industry.
À propos
Alan A Huot Memorial Scholarship Foundation
Fondée en
2023
EIN
932621588
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
6900 BARCLAY DR FREDERICKSBRG, Virginia 22407-2078 United States
Site web
aahscholarship.com
Téléphone
(154)-037-45600
Adresse électronique
À propos
The Alan A. Huot Memorial Scholarship Foundation, est. 2023, supports NWCOA members, staff, and their families in their educational pursuits. It provides scholarships to those connected to the wildlife control industry who are pursuing higher education, associate degrees, or trade school.
La mission
This scholarship program celebrates Alan's enthusiasm for knowledge, his dedication to sharing information and his excitement for seeing the wildlife control industry grow and mature.
