Alabama Urology Network
Faire un don
Alabama Urology Network
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Alabama Urology Network
Acheter pour soutenir
Alabama Urology Network
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Alabama Urology Network
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement professionnel et éducation
Supporting urologists through collaboration, communication, and education to promote professional development.
Défense des intérêts
Advocating for urologists and their patients to ensure access to quality urological care.
À propos
Alabama Urology Network
Fondée en
2023
EIN
920661474
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
19 S JACKSON ST MONTGOMERY, Alabama 36104-0000 United States
Site web
alabamaurologynetwork.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Alabama Urology Network supports urology professionals in Alabama through collaboration, education, and advocacy for the best patient care. They conduct meetings and training for urologists.
La mission
Alabama Urology Network supports its members through collaboration, communication, education, and advocacy for the best patient care in Alabama.
Recherche d'autres organisations en
Alabama, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :