Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Alameda Unified Hearst Foundation Grant Field Trip
Provides Alameda elementary schools (grades 3-5) with funded field trips focused on STEM and history education aboard the USS Hornet.
Grey Ghost Encounters!
Offers opportunities for paranormal investigation in the haunted corridors of the USS Hornet.
Kick the Tires & Light the Fires
Détails non disponibles.
Mission Strike
Connects participants with Hornet Veteran Naval Aviators.
À propos
Fondée en
1995
EIN
943226801
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
707 W HORNET AVE PIER 3 ALAMEDA, California 94501-5006 United States
Site web
uss-hornet.org
Téléphone
(510)-521-8448
Adresse électronique
À propos
The Aircraft Carrier Hornet Foundation, founded in 1995, operates the USS Hornet Sea, Air & Space Museum in Alameda, CA. The museum uses the historic USS Hornet aircraft carrier to promote awareness and understanding of history, science, technology, and service. Through collections, exhibits, and educational programs, they honor the legacy of the USS Hornet and its role in WWII and the Apollo missions, offering STEM programs and interactive experiences for youth and adults.
La mission
Our mission is to utilize USS Hornet and the collections, exhibitions, and educational programming to promote awareness and understanding of history, science, technology, and service.
