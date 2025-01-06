Aids Healthcare Foundation
Aids Healthcare Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
AHF Healthcare Centers
Provides expert HIV care delivered by experienced and compassionate staff.
AHF Pharmacy
Offers specialty HIV care and pharmacy services.
Healthy Housing Foundation
Provides stable, affordable housing units to those in need.
HIV Clinical Fellowship
A 1-year paid program training medical professionals to become experts in comprehensive HIV medical care.
À propos
Aids Healthcare Foundation
Fondée en
1992
EIN
954112121
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
6255 W SUNSET BL 21ST FL LOS ANGELES, California 90028-7422 United States
Site web
www.aidshealth.org
Téléphone
(323)-860-5200
Adresse électronique
À propos
AIDS Healthcare Foundation (AHF), est. 1992, is a global non-profit providing medical care for people living with HIV/AIDS. AHF aims to eradicate HIV/AIDS through healthcare centers, pharmacies, prevention, testing, and strategic partnerships, serving millions worldwide.
La mission
AIDS Healthcare Foundation provides cutting-edge medicine and advocacy, regardless of ability to pay, to those in need.
