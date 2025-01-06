Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

AIDS Healthcare Foundation (AHF), est. 1992, is a global non-profit providing medical care for people living with HIV/AIDS. AHF aims to eradicate HIV/AIDS through healthcare centers, pharmacies, prevention, testing, and strategic partnerships, serving millions worldwide.

La mission

AIDS Healthcare Foundation provides cutting-edge medicine and advocacy, regardless of ability to pay, to those in need.