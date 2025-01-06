Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Afghan Care, founded in 2017, empowers refugees and underserved individuals and families in Alameda County. They offer programs providing food, access to vocational education, and referrals to resources promoting well-being, fostering resilience and self-sufficiency.

La mission

Afghan Care helps identify a career path and develop vocational skills, providing guidance and referrals for new career paths.