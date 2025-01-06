Afghan Care
Afghan Care
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Women's & Girls' Empowerment
Dedicated to empowering women and girls in Afghanistan.
Enhanced Resilience
Aims to improve the resilience of communities in Afghanistan.
Humanitarian Action
Provides humanitarian aid to those in need in Afghanistan.
À propos
Afghan Care
Fondée en
2017
EIN
943132203
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 132 HAYWARD, California 94543-0132 United States
Site web
afghan-care.org
Téléphone
(151)-077-65674
Adresse électronique
-
À propos
Afghan Care, founded in 2017, empowers refugees and underserved individuals and families in Alameda County. They offer programs providing food, access to vocational education, and referrals to resources promoting well-being, fostering resilience and self-sufficiency.
La mission
Afghan Care helps identify a career path and develop vocational skills, providing guidance and referrals for new career paths.
