À propos

Advocating Community Equity, founded in 2023 in Riverdale, MD, aims to provide community members with access to resources that reduce systemic barriers. They are a human service advocate working to create a more equitable community.

La mission

Advocating Community Equity works to advance fairness and opportunity for all in Riverdale, Maryland, fostering a more inclusive and supportive community.