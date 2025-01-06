Advocating Community Equity
Advocating Community Equity
Advocating Community Equity
Advocating Community Equity
Advocating Community Equity
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Building Food Justice Leaders
Equity Advocates builds the capacity of food justice leaders from across New York State to advocate collectively to dismantle food inequity through policy and systems change.
À propos
Advocating Community Equity
Fondée en
2023
EIN
924010386
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
6021 64TH AVE RIVERDALE, Maryland 20737-2923 United States
Site web
acedmv.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Advocating Community Equity, founded in 2023 in Riverdale, MD, aims to provide community members with access to resources that reduce systemic barriers. They are a human service advocate working to create a more equitable community.
La mission
Advocating Community Equity works to advance fairness and opportunity for all in Riverdale, Maryland, fostering a more inclusive and supportive community.
