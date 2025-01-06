Advertising Photographers Of America Los Angeles
Faire un don
Advertising Photographers Of America Los Angeles
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Advertising Photographers Of America Los Angeles
Acheter pour soutenir
Advertising Photographers Of America Los Angeles
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Advertising Photographers Of America Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
The Bridge Program
Offers free spaces at virtual Portfolio Reviews to qualified, unrepped photographers from underrepresented communities, providing networking and guidance opportunities.
À propos
Advertising Photographers Of America Los Angeles
Fondée en
1983
EIN
953761060
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
9190 W OLYMPIC BLVD 212 BEVERLY HILLS, California 90212-3540 United States
Site web
apanational.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
APA Los Angeles organizes events, negotiates benefits, holds seminars, promotes member work, advocates for artists' rights and copyright, and champions image makers.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :